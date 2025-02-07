Konya Büyükşehir’den ilkokul öğrencileri için yangın güvenliği seferberliği

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor” projesi kapsamında Selçuklu, Karatay ve Meram’daki tüm ilkokulların 1. sınıf öğrencilerine Büyükşehir İtfaiye Eğitim Merkezi’nde temel yangın güvenliği konusunda eğitim veriliyor. Her yıl 28 bin öğrencinin misafir edildiği projede minik öğrenciler yangına karşı bilinç kazanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezindeki tüm ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde her gün 3 seans halinde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında öğrencilerin itfaiye mesleğini tanıması, güvenli yaşam kültürü kazanması ve temel yangın güvenliği konularında bilinçli hale gelmeleri sağlanıyor.

HAYATİ KONULAR EĞLENCELİ ŞEKİLDE ANLATILIYOR

Eğitimler sırasında öğrencilere; yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği, acil durum numaralarının doğru kullanımı, evde ve okulda güvenli yaşam kuralları, itfaiyecilerin görevleri ve yangınla mücadele yöntemleri gibi hayati konular interaktif ve eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor. Ziyaret süresince çocuklar; animasyonlar ve sunumlar izleyip, uygulamalı etkinliklere katılarak hem öğreniyor hem de keyifli bir deneyim yaşıyor.

Her yıl binlerce çocuğun yangın güvenliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayan bu önemli proje, afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirilmesine büyük katkı sunuyor.

HER YIL 28 BİN ÖĞRENCİ PROJEDEN FAYDALANIYOR

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor” projesi kapsamında her yıl Selçuklu, Karatay ve Meram'daki 28 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sancak Mahallesi'ndeki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde misafir ediliyor.

Eğlenceli ve eğitici geçen eğitimlere katılan minik öğrenciler de itfaiyeci ağabeylerinin neler yaptığını, bir doğal afet veya yangın esnasında nasıl hareket etmeleri gerektiği öğrendiklerini söyledi.