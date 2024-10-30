Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi’nden Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı etkinlik

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Milli ve dini değerleri diri tutma amacıyla örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; Zafer Meydanı'nda, Bosna Hersek Mahallesi'nde ve Kule Site Alışveriş Merkezi'nde vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Cumhuriyetimizin temel değerlerinin genç kuşaklara hatırlatılarak milli birlik ve beraberlik vurgusunun da yapıldığı bayrak dağıtım etkinliğinde Konyalılar, bağımsızlığımızı simgeleyen bayrakları alarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte yaşadı.
(Sibel Elmas)