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Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi’nden Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı etkinlik

Sibel Elmas
Muhabir
Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi’nden Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı etkinlik
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehrin farklı noktalarında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılarak milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. 

Milli ve dini değerleri diri tutma amacıyla örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; Zafer Meydanı'nda, Bosna Hersek Mahallesi'nde ve Kule Site Alışveriş Merkezi'nde vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyetimizin temel değerlerinin genç kuşaklara hatırlatılarak milli birlik ve beraberlik vurgusunun da yapıldığı bayrak dağıtım etkinliğinde Konyalılar, bağımsızlığımızı simgeleyen bayrakları alarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte yaşadı.

(Sibel Elmas)

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