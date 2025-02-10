Konya Büyükşehir ile Semerkant Belediyesi kardeş şehir oldu

Özbekistan’ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye belediyeleri, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Semerkant Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün de imzalandığı görüşmede Başkan Altay, “Milletlerimiz arasında geçmişe dayanan çok büyük kültür ilişkilerimiz var. Bugün bu imza ile de Konya - Semerkant kardeşliğini belgelemiş olacağız. Kardeş şehirlerimizin arasında Semerkant’ın olması da bizim için çok büyük bir mutluluk” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne (TDBB) üye Özbekistanlı belediyeler, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyarette Semerkant Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen kardeş şehir protokolü imza töreninde konuşan Başkan Altay, Konya ile Semerkant kardeşliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Özbekistan'dan çok kıymetli isimleri Selçuklu'nun darülmülkünde misafir etmenin kendileri için büyük bir şeref olduğunu söyledi.

"BU İMZA İLE KONYA - SEMERKANT KARDEŞLİĞİNİ BELGELEMİŞ OLACAĞIZ”

Konya ve Semerkant arasındaki kardeş şehir ilişkisinin imza töreninin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, "Özbekistan ve Türkiye son dönemde çok önemli kültürel çalışmalar yürüten iki devlet oldu. Aslında milletlerimiz arasında geçmişe dayanan çok büyük kültür ilişkilerimiz var. Bugün bu imza ile de Konya ile Semerkant kardeşliğini belgelemiş olacağız” diye konuştu.

"KONYA'DAN İNSANLARIN ÖZBEKİSTAN VE SEMERKANT'A GİTMESİ BU KARDEŞLİK İLİŞKİLERİYLE DAHA ARTACAK”

TDBB'de Özbekistanlı belediyelerle çok yoğun bir mesai yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, "Belediyeler arasındaki ilişkimiz hem kültürel faaliyetler hem de eğitim faaliyetleri olarak devam ediyor. İnşallah bu imzayla birlikte hem Konya ve Semerkant arasındaki kardeşliği belgelemiş olacağız hem de Özbekistan Belediyeleriyle Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında daha yoğun çalışmayı arzu ediyoruz. Türkiye'den Özbekistan'a çokça ziyaret var. Kültür dünyamızın önemli isimlerinin türbeleri Özbekistan'da. Konya'dan insanların da Özbekistan ve Semerkant'a gitmesi bu kardeşlik ilişkileriyle daha da artacaktır. Ayrıca şehirlerimiz arasında ticaret ilişkisinin artırılmasını da hedefliyoruz. Kardeş şehirlerimizin arasında Semerkant'ın olması da bizim için çok büyük bir mutluluk” değerlendirmesinde bulundu.

Semerkant Belediye Başkanı Fazliddin Umarov da Konya ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çok güçlü tarihi bağları olan iki devletin belediyeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydeden Umarov, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Semerkant Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması içeren protokol imzalandı.

Programa; Yuksalish Kurumu Başkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclisi Yasama Odası Komitesi Başkanı Bobur Bekmurodov, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Temsilcisi Ravshan Sirozhitdinov, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclisi Yasama Meclisi Milletvekili Zafar Khudaiberdiev ile Özbekistan'dan belediye başkanları katıldı.

Özbekistan'dan gelen heyet, ayrıca bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde incelemelerde de bulunacak.