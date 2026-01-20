Konya’da 15 günde 15 bin adres incelendi!

Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla etkin mücadele kapsamında internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde açık kaynaklar üzerinden yürütülüyor.

15 GÜNDE 15 BİNİ AŞKIN ADRES İNCELENDİ

01-15 Ocak 2026 tarihleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 bin 556, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından ise 7 bin 604 olmak üzere toplam 15 bin 160 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda 844 yasadışı bahis sitesi ile 768 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve hesap tespit edilerek toplam 1.612 hesap hakkında işlem yapıldı.

56 OLAY HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aynı dönemde, internet ortamında işlenen farklı suçlara yönelik 56 ayrı olay için Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) hazırlandı. Bu kapsamda; 40 terör örgütü propagandası, 6 tehdit ve hakaret, 5 bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, 1 Atatürk aleyhine işlenen suç (5816 sayılı Kanun), 1 genel güvenliği tehlikeye sokma ve 3 diğer olay tespit edildi. Hazırlanan raporlar ilgili adli makamlar ile kolluk birimlerine gönderildi.

