Konya’da 1700 aileye ücretsiz kombi! Kampanya başladı (Tıkla- Başvur)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte şehir merkezinde sosyal destek alan 1.653 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de “Tesisat Sizden, Kombi Bizden” kampanyasıyla yeni bir proje başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bulunan ve öncelikli olarak belirlenen mahallelerde katı yakıtla ısınan ve ilk defa doğalgaz kullanacak mülk sahiplerimizin iç tesisatlarını kendileri yapması koşuluyla ücretsiz kombi desteği sağlayacağız. Başvuruları başlayan kampanya kapsamında ilk etapta 1.700 kombi hanelere ulaştırılacak. Destekleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması, iklim değişikliği ile mücadele konularındaki çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti. "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında şehir merkezinde sosyal destek alan 1.653 konutun doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını anımsatan Başkan Altay, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'nin yeni etabında ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden' kampanyası ile konutlarında ısınma amaçlı katı yakıt kullanan vatandaşlarımızı doğalgaz kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerimizde bulunan ve öncelikli olarak belirlenen mahallelerde katı yakıtla ısınan konutlarda ilk defa doğalgaz kullanacak mülk sahiplerimizin iç tesisatlarını kendileri yapması koşuluyla ücretsiz kombi desteği sağlayacağız. Başvurularını almaya başladığımız proje kapsamında ilk etapta 1.700 kombi hanelere ulaştırılacak. Her projemizde olduğu gibi bu konuda da bizlere destek olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kombi desteği için, başvuru şartlarını sağlayanlar "www.konya.bel.tr/s/kombi-destegi-basvuru” adresinden ön başvuru formunu doldurmaları halinde değerlendirmeye alınacak. AİLELER DOĞALGAZLA RAHATA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İli Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında maddi yetersizlik sebebiyle ısınma amaçlı katı yakıt kullanmak zorunda olan ve sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik yapılan çalışmada 1.653 adet konutun doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarını tamamlamıştı.

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