Konya’da 18 yaşındaki gence TIR çarptı!

Kaza, Konya-Ankara yolu üzeri, Ankara Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve Ankara istikametinden Konya istikametine seyit halinde olan tır, iddiaya göre yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan 18 yaşındaki A. A. G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Sibel Elmas)