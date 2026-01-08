Konya’da 2025 güvenlik raporu: 2 milyonun üzerinde şahıs sorgulandı

Konya’da 2025 yılı boyunca Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, milyonlarca kişi ve araç kontrol edildi; aranan binlerce şahıs adalete teslim edilirken, çok sayıda ruhsatsız silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından 2025 yılı boyunca Konya'nın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla suç ve suçlulara göz açtırılmadı.

Milyonlarca şahıs ve araç sorgulandı

Yıl boyunca yürütülen uygulamalarda toplam 2 milyon 160 bin 952 şahıs sorgulandı, 3 bin 520 yoklama kaçağı tespit edildi. Aranması bulunan 2 bin 367 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Denetimler kapsamında ayrıca 512 bin 484 araç sorgulanırken, çalıntı, hacizli ve aranması bulunan 476 araç ele geçirildi.

Okul ve park çevrelerinde yoğun denetim

Geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği ön planda tutuldu. Okul ve park çevrelerinde toplam 178 bin 334 kez denetim yapılarak öğrencilerin ve vatandaşların huzur içinde yaşamaları sağlandı.

Operasyonlarda;

451 ruhsatsız tabanca,

520 kurusıkı tabanca,

838 tüfek,

Çok sayıda fişek ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 70 bin 13 paket kaçak sigara, 306 kilo 900 gram kaçak tütün, çok sayıda makaron ve elektronik sigara yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi

Gerçekleştirilen çalışmalarla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplum sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

Mücadele 2026'da da kararlılıkla sürecek

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

(Ali Asım Erdem)