Konya’da afet risklerine karşı yeni stratejiler: Vali Akın’dan açıklama

Konya Valisi İbrahim Akın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığında, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 81 il valiliğiyle düzenlenen video konferans toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Akın, afetlerin ülkeleri ve toplumları derinden etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.



Ülkenin deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerle sık sık karşılaştığını aktaran Akın, "Özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisi, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve kapsamlı önlemler almanın ne kadar hayati olduğunu gözler önüne sermiştir." diye konuştu.

Akın, kentte afet risklerini azaltmaya yönelik yapılan çalışmaların sonucunda, Konya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandığını, 2022'de uygulamaya konulduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Akın, "Meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, obruk oluşumu, kütle hareketleri, yangın, endüstriyel tesis kazaları, salgın hastalıklar ve diğer afetler olmak üzere toplam 7 afet türünün risk oluşturduğu değerlendirilmiş ve yapılan planlamayla bu afetlerden doğabilecek zararların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik olarak 2022-2025'i kapsayan 624 eylem belirlenmiş, bu planlama dahilinde ve belirlenen takvim doğrultusunda sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.



Bunların dışında, yüksek risk taşıyan ve acil müdahale gerektiren durumları ifade eden 13 öncelikli eylem belirlendiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:



"Sille bölgesinde kaya düşmesi riski, bölgenin ıslahı ile ortadan kaldırılmıştır. Cihanbeyli ilçesinde, 2 bin 650 metre uzunluğunda çift taraflı taşkın koruma duvarı inşa edilerek, muhtemel taşkın riskleri kontrol altına alınmıştır. Kulu ilçesinde taşkınlara neden olan Köyaltı Deresi'nin ıslah çalışmaları kapsamında 2 bin 370 metre uzunluğunda kargir duvar inşa edilerek, taşkın riski minimize edilmiştir. Tamamlanan ve çalışmalara devam edilen eylemlerle birlikte, afet bilinci oluşturmayı, ilimizde güvenle yaşamayı, oluşabilecek bir afette vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumayı, Konya'mızın afete dirençli bir şehir olmasını hedeflemekteyiz."