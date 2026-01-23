GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,42
EURO
50,90
STERLİN
58,79
GRAM
7.025,56
ÇEYREK
11.539,11
YARIM ALTIN
22.955,03
CUMHURİYET ALTINI
45.765,66
KONYA Haberleri

Konya’da akaryakıt gasbı: Parayı başka istasyonda harcadılar

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da akaryakıt gasbı: Parayı başka istasyonda harcadılar
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silah zoruyla kasadaki paraları alıp kaçan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla, başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Olay, çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde tabancayla akaryakıt istasyonun market bölümüne gelen kapüşonlu ve maskeli 2 kişi, silah doğrulttuğu kasadaki 2 çalışanı tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar da kasadaki 13 bin 900 TL'yi soygunculara verdi. Parayı alan 2 kişi, hızla uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS, 30 KAMERA KAYDIYLA İZ SÜRDÜ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahındaki 30 güvenlik kamerasının kayıtlarını tek tek izleyip, iz sürdü. Yapılan araştırmada şüphelilerin A.K. (27), İ.K. (21) ile onlara yardımcı olan A.G. (48) ve S.K. (36) adlı kadın olduğu belirlendi. 4 kişi saklandıkları adreste gözaltına alındı.

MARKETTE HARCAMIŞLAR

Şüphelilerin soygundan elde ettikleri paranın bir kısmıyla, başka bir akaryakıt istasyonunun marketinden bisküvi, çikolata gibi ürünler aldığı ortaya çıktı. Kalan yaklaşık 10 bin TL'ye ise el konuldu.

'ÜFÜRÜKÇÜLÜK YAPMIŞ'

Şüphelilerden A.G.'nin para karşılığında muska ve büyü yaptığı iddiası üzerine hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan daha önce adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Suçlarını itiraf eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER