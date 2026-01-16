Konya’da akran zorbalığı! Oyunla başladı bıçaklı saldırıya döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir Fen Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığı, okul içinde başlayan tartışmanın okul dışında bıçaklı saldırıya dönüşmesiyle gündeme geldi. Mendil kapma oyunu sırasında çıkan kavga sonrası bir öğrencinin bıçaklanarak yaralanması, olayın yargıya taşınmasına ve mağdur öğrencinin okul değiştirmesine neden oldu.

OKUL ÇIKIŞINDA BIÇAKLI SALDIRI

Taraflar, yaşananları konuşmak için okul çıkışında bir araya geldi. Bu sırada İ.İ.T. ile O.G.Y. arasında yeniden tartışma çıktı. İddiaya göre İ.İ.T., yanında getirdiği bıçakla O.G.Y.'ye saldırdı. O.G.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan İ.İ.T. hakkında "kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı ve şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MESAJLAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına, İ.İ.T'nin bir arkadaşına gönderdiği ve "70-80 kişinin O.G.Y.'ye saldırmak için hazır beklediği” yönündeki mesajlar da girdi. Ayrıca, olaydan sonra sosyal medya profiline "Dediğimi yaparım, kalmaz lafta” ifadesini yazdığı öne sürüldü.

İ.İ.T. ifadesinde bıçağı O.G.Y.'nin elinden aldığını ve kendini korumak için salladığını savundu. Ancak bilgi sahibi diğer öğrenciler, bıçağın İ.İ.T'nin üzerinde olduğunu, O.G.Y.'ye doğru sallayarak bacağından yaraladığını ve üst vücuda da hamle yaptığını, ancak isabet ettiremediğini belirtti.

MAĞDUR OKUL DEĞİŞTİRDİ

Psikolojik olarak etkilendiği öğrenilen O.G.Y.'nin olayın ardından okulunu değiştirerek başka bir ilçedeki liseye geçtiği bildirildi.

