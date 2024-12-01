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Konya’da amcalarını öldüren 17 yaşındaki ikizler serbest bırakıldı

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Konya’da amcalarını öldüren 17 yaşındaki ikizler serbest bırakıldı
Konya’da kendilerine taşla saldıran 32 yaşındaki amcaları Yasin Mutlu’yu bacağından bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki ikiz kardeşler, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Oğlu öldürülen babaanne de torunlarından şikayetçi olmadı.

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde geçtiğimiz mart ayında meydana gelen olayda Yasin Mutlu (32), ikiz yeğenleri M.M. (17) ve H.M.'ye (17) taşla saldırmış ve ikizlerden M.M. yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık vermişti. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etmişti. 

Amca hayatını kaybetti!

Yaralanan amca Yasin Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış ancak bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

İkizler tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ikizler M.M. ve H.M., adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Konya'da amca katili olan 17 yaşındaki ikizler serbest bırakıldı

Kendisine taşla saldıran amcası Yasin Mutlu'yu (32) bıçaklayıp öldüren M.M. (17) ilk duruşmada, ona yardım ettiği ileri sürülen ikizi H.M. de soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"Kendimi korumak amacıyla amcama doğru savurdum''

M.M. duruşmada, "Amcam elindeki taşla üzerime doğru geldi. Ben de canhavli ile nasıl olduğunu anlamadan cebimdeki bıçağı çıkartıp kendimi korumak amacıyla amcama doğru savurdum" dedi.

Torunlarından şikayetçi olmadı!

Oğlu öldürülen babaanne de torunlarından şikayetçi olmadı

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #İkizler

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