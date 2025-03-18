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Konya’da baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü

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Konya’da baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü

Leylekler Beyşehir'de Yuvalarına Kavuştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğanın en güzel manzaralarından biri yaşanıyor. İlkbaharın habercisi olarak bilinen leylekler, uzun göç yolculuklarının ardından Beyşehir Gölü kıyısına ve Leylekler Vadisi'ne dönüş yaptı. Adaköy Mahallesi'nde bulunan "Leylekler Tepesi" ile Yeşildağ Mahallesi'nde yer alan "Leylekler Vadisi", bu göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı haline geldi.

Yuvalarına Yerleştiler

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısında yer alan ve doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan bu bölgede, ardıç ağaçlarının tepesinde konumlanan yuvalar, leyleklerin geri dönmesiyle yeniden hareketlendi. Uzun bir göç sürecinin ardından yuvalarına yerleşen leylekler, bölgede görsel bir şölen oluşturuyor.

Doğaseverler ve Fotoğrafçılar İçin Fırsat

Baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin Beyşehir'deki varlığı, doğaseverler ve fotoğrafçılar için de büyük bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı doğa fotoğrafçıları, leyleklerin yuvalarına dönüşünü görüntülemek için bölgeye akın ediyor.

Beyşehir Gölü'nde Doğal Dengeyi Koruyorlar

Beyşehir Gölü çevresinde doğal ekosistemin bir parçası olan leylekler, bölgedeki zararlı böcek popülasyonunun kontrol altında tutulmasına da katkı sağlıyor. Çiftçiler için doğal bir mücadele yöntemi sunan bu kuşlar, göç ettikleri dönem boyunca tarım arazilerinde de önemli bir rol oynuyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı yetkilileri ve doğa koruma uzmanları, leyleklerin doğal yaşam alanlarını koruma konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, bu değerli kuşların yuvalarına zarar verilmemesi gerektiğini vurguluyor.Her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin dönüşü, Beyşehir ve çevresinde baharın gelişinin en güzel habercilerinden biri olarak karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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