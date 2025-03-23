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Konya’da bina çöktü!

Selman Kaya
Muhabir

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Konya’da bina çöktü!
Konya Emniyet Müdürlüğü civarlarında bir bina çöktü. Gelen ilk bilgilere göre binanın boş olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü civarında bulunan ve daha önce yıkım tehlikesine karşı boşaltılan 6 katlı Hacıoğlu Apartmanı çöktü.

Can Kaybı Ve Yaralanma Yok

İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bina Büyük Bir Gürültüyle Çöktü

Olay, saat 14.40 sıralarında Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan ve risk taşıdığı için önceden tahliye edilen 6 katlı Hacıoğlu Apartmanı aniden çöktü.

Ekipler Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Çökme ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayın sebebine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, çevredeki vatandaşları güvenlik tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

(Selman Kaya)

 

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