Konya’da binlerce hesap hakkında işlem başlatıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında binlerce sosyal mdeya ve URL adresine yönelik yapılan araştırma sonucunda binlerce hesap ve site hakkında işlem başlatıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığınca, internet ortamında suç ve suçlulukla mücadele kapsamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri sürdürülüyor.
Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 bin 738, TEM Şube Müdürlüğünce 6 bin 752 toplamda 14 bin 49 sosyal medya ve URL adresinde araştırmalar yapıldı.
Yapılan araştırmalar neticesinde 844 yasadışı bahis sitesi, 698 müstehcen içerikli paylaşım yapan bin 531 hesap hakkında işlem başlatıldı.
Ayrıca 5 terör örgütü propagandası yapmak, 20 terör örgütü propagandası paylaşımları içeren, 7 nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, 1 Cumhurbaşkanına hakaret ve diğer olaylar kapsamında 41 Açık Kaynak Araştırma raporu tanzim edilerek kolluk birimlerine gönderildi.
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