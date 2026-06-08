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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 8 Haziran 2026 Pazartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

RAHİM BAĞ
 

AKSARAY
05-05-1968

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

AHMETALİ AYVAZ
 

HADİM
20-01-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

HEDİYE KARABİLGİN
 

HATIP
19-03-1933

HATIP (Büyük) MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZBULDUK
 

KONYA
12-03-1968

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ALTINAY DİNÇ
 

KEMALPAŞA
01-06-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

NEVZAT ERATALAY
 

KONYA
01-04-1946

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

NİMET ZENGİN
 

KONYA
20-10-1964

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİNE EROĞLU
 

BOZKANDAK
29-04-1951

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ŞERİFE YILDIRIM
 

BAŞKÖY
01-07-1946

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

ALİ OSMAN PALAVAR
 

ALUCRA
20-06-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HALİL TOMUL
 

GENE
20-01-1957

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA BOSTAN
 

KONYA
01-02-1942

KARAKEMAL MEZARLIĞI

FATMA SAĞ
 

KONYA
12-03-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

AKİFE BOZKURT
 

KONYA
10-02-1981

HARMANCIK MEZARLIĞI

GÜLLÜ ERKİP
 

KONYA
26-05-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

 

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