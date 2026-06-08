Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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RAHİM BAĞ
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AKSARAY
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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AHMETALİ AYVAZ
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HADİM
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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HEDİYE KARABİLGİN
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HATIP
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HATIP (Büyük) MEZARLIĞI
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MUSTAFA ÖZBULDUK
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KONYA
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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ALTINAY DİNÇ
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KEMALPAŞA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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NEVZAT ERATALAY
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KONYA
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KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
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NİMET ZENGİN
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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EMİNE EROĞLU
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BOZKANDAK
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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ŞERİFE YILDIRIM
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BAŞKÖY
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ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
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ALİ OSMAN PALAVAR
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ALUCRA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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HALİL TOMUL
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GENE
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MUSTAFA BOSTAN
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KONYA
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KARAKEMAL MEZARLIĞI
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FATMA SAĞ
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AKİFE BOZKURT
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KONYA
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HARMANCIK MEZARLIĞI
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GÜLLÜ ERKİP
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI