Konya’da Bulumya Göleti buz tuttu

Konya-Antalya kara yolu üzerindeki Bulumya Göleti, bir haftadır devam eden aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen donarak buz tuttu.

Bin 515 rakımda ve Erenkaya kanyonu içinde yer alan göletin çevresi ise 15 santimetre karla kaplandı. Doğa gözlemcisi ve araştırmacı yazar Ömer Tokgöz, Bulumya Göleti ve kanyon çevresinde yürüyüş yaptığını belirterek, "Soğuk havaya rağmen bölge çok etkileyici. Göletin tamamen donduğunu, bazı balıkçıların buzları kırarak olta attığını ve göl üzerinde yürüdüğünü gördüm. Karla kaplı dağlar ve çam ormanları buraya ayrı bir güzellik katıyor" dedi.

Tokgöz, Bulumya Kanyonu'nun bol oksijenli yapısı ve doğal manzarasıyla her mevsim doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için önemli bir alan olduğunu da ifade etti.

Kaynak: İHA