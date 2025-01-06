Konya’da feci kaza! Pikap ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Konya’nın Kulu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Konya-Ankara yolu, Dinek Mahallesi kavşağında meydana geldi.
PİKAP VE OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Furkan Başar (27) idaresindeki 06 AEA 395 plakalı otomobil ile iddiaya göre Dinek Mahallesi'nden Kulu ilçe merkezine seyir halinde olan Binali Er (78) idaresindeki 43 ABD 171 plakalı Pikap kavşakta çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada pikap ve otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Başar (66), Zeliha Başar (67) ve Fatma Başar (40) yaralandı
İhbar üzerine 112 Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”