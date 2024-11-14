GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da feci kaza! Süt tankeri ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da feci kaza! Süt tankeri ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Kaza saat 13.30 sıralarında Konya-İstanbul Karayolu üzerinde meydana geldi. 

İddialara göre Sızma Mahallesi yakınlarındaki Bahçesaray kavşağında kontrolden çıkan süt tankeri karşı şeride geçerek kamyonla çarpıştı. 

Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 

İstanbul Yolu'nun Konya'ya geliş istikametinde trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu. 

Polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri kaza mahalinde çalışma yapıyor.

Ekiplerin çalışması tamamlandıktan sonra kazaya karışan kamyonlar vinçlerle kaldırılacak. 

Ulaşımın bir süre daha kontrollü sağlanması planlanıyor. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • BC
    Bilal Çakmak
    4 saat önce

    Bu Kamyon ve Tırlar çok hızlı gidiyorlar, ufak araçları hiç dikkate almıyorlar. Trafik kurallarına uymuyor ve saygısızlar. Bazıları istisna dışında

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER