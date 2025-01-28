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Konya’da fuhuş çetesine darbe: 9 şüpheli tutuklandı!

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da fuhuş çetesine darbe: 9 şüpheli tutuklandı!
Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karapınar ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 36 ekip 105 personelle fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma suçlarına istinaden Karapınar'da bulunan 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ve 6 adet av fişeği ele geçirildi. Yabancı uyruklu 11 mağdur şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin tamamı Karapınar Adliyesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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