Konya’da Gençler İçin “İyilik İftar Sofraları“ Kurulmaya Devam Ediyor

Selçuklu Müftülüğü, ÇEDES projesi kapsamında gençlere yönelik “İyilik İftar Sofraları“ düzenlemeye devam ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde gençleri bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, 21 Mart 2025 Cuma akşamı Selçuklu Merkez Camii ve İbrahim Hakkı Konyalı Camii’nde gerçekleştirildi.

Selçuklu Merkez Camii'ndeki iftar programına İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Şube Müdürleri İsmail Bulun ve Murat Demirhan, din görevlileri ve çok sayıda genç katıldı. İbrahim Hakkı Konyalı Camii'ndeki buluşmada ise Cami İmam Hatibi Yaşar Güneri ve diğer görevliler gençlerle bir araya geldi.

Program kapsamında Müftü Selim Yazıcı namaz öncesinde gençlere vaaz verdi, akşam namazını kıldırdı ve namaz sonrası cemaatle sohbet etti. Ardından Kızılay'ın kan bağışı noktasını ziyaret eden Müftü Yazıcı, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan İyilik İftar Sofraları, gençlerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeye devam ediyor. Katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkür edildi.

(Selman Kaya)