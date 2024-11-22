Konya’da göçmen kaçakçılığı operasyonu! Petrol istasyonunda yakalandılar: 32.233 ₺ para cezası uygulandı!

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği analiz çalışmaları neticesinde il sınırlarında kaçak göçmen taşıyan bir aracı tespit etti.
Atıl bir petrol istasyonunda yakalanan araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.
Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan iki araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçu işlenen araca 32.233 ₺ para cezası uygulanırken 60 gün süreyle trafikten men edildi.
(Sibel Elmas)