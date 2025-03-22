Konya’da Göçmen Kuşlar İçin Yemleme Çalışması

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan göçmen kuşlar için doğa severler tarafından yemleme yapıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın isteğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Yeşildağ Leylekler Vadisi ve Adaköy bölgelerine yem bırakıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Beyşehir doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan göçmen kuşlara destek olmak bizim en başta insan olarak sorumluluğumuzdur.Doğa dostu projelere bugüne kadar destek olduk. Bu desteğimiz bundan sonra sa sürecek.Hayvanların kış aylarında aç kalmamaları için geçmiş yıllarda da buna benzer bir çok farklı noktada besleme çalışmaları yaptık” dedi.

Gönüllüler Destek Verdi

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın duyarlılığı sayesinde çalışmanın hayata geçtiğini belirterek; "Kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava nedeniyle göç yorgunu olan leylekler yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Başkanımızın talebi üzerine doğa severlerle birlikte yemleme yaptık” dedi.

(Mustafa İlker Şen)