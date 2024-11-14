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Konya’da Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi’nde atölye kayıtları başladı

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi’nde atölye kayıtları başladı
Karatay Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde yapımını tamamlayarak resmi açılışını yaptığı Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, daha ilk günlerden itibaren her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle projede yer alan ve okuma kültürü ile alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılmasını amaçlayan “Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi” çok sevildi. Haftalık olarak düzenlenecek olan ve 0-5 yaş arası miniklerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak atölyeler için kayıtlar alınmaya başlandı.

Yapılan araştırmalar; konuşmanın, şarkı söylemenin, bebeklere ve çocuklara kitap okumanın, onların konuşma ve dil becerilerine oldukça olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde resmi açılışı gerçekleştirilen Hoşkubbe Millet Kütüphanesi de, bu kapsamda her yaştan vatandaşa yönelik hizmetler sunuyor. 

MİNİKLER RENKLİ EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ATÖLYELERDE BULUŞACAK

Proje kapsamında yer alan "Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi” ile Karatay Belediyesi, 0-5 yaş arası çocuklara yönelik özel atölyeler hazırladı. Bebek ve küçük çocuklara yönelik özel olarak düzenlenmiş söz konusu projede; Oyun, Aile Katılımlı Oyun, Fetem, Masal ve Drama, Sanat, İngilizce, Minik Aşçılar ve Duyu gibi pek çok farklı temalarla hazırlanan atölyeler yer alıyor. Söz konusu atölyelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme deneyimlerini arttıracak hem de okuma kültürü ile alışkanlığını erken çocukluk döneminde kazanmış olacaklar. 

HAFTALIK ATÖLYELER İÇİN KAYITLAR ALINMAYA BAŞLANDI

Karatay'da ikamet eden 0-5 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik düzenlenen atölyelere katılmak isteyen aileler; haftada en fazla 1 atölyeye kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar;  https://bebekkutuphanesi.karatay.bel.tr/ resmi web sitesi üzerinden alınacak. 

"YAVRULARIMIZ İÇİN ÖZEL BİR KÜTÜPHANE OLUŞTURDUK''

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin kısa zamanda her kesimin büyük ilgi ve takdirini topladığını, bu sayede ne kadar doğru bir yatırıma imza attıklarını bir kez daha gördüklerini aktardı. 

Söz konusu projeyle çocukların sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, proje kapsamında yer alan Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi'nin de çocukların küçük yaşta eğitimle tanışması ve sosyalleşme açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Hasan Kılca; "Ailelerimize ve çocuklarımıza Karatay'da böyle özel bir alan sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Erken yaştaki minik yavrularımıza okuma alışkanlığın edinmesi, onların gelişimlerinin desteklenmesi ve ebeveynlerine de bu çerçevede hizmet verilmesi adına bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Miniklerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yeni ve özgün projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

(Sibel Elmas)

 

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