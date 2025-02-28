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Konya’da ilk teravih coşkusu

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Konya’da ilk teravih coşkusu
Ramazan ayının ilk teravih namazı için Mevlana Meydanı’nda toplanan binlerce Konyalı vatandaş Sultan Selim Camii’ne akın etti.

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının ilk teravih heyecanı Konya'daki tüm camilerde yaşandı.

Teravih namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş akşam saatlerinden itibaren Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camii'ni doldurdu.

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sultan Selim Camii'nde ilk teravih namazı heyecanına ortak olmak için cemaatle bir araya geldi. Erbaş ayrıca burada teravih namazını kıldırdı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin de bulunduğu camide teravih namazı öncesi Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu vaaz verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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