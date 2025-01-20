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Konya’da inşaat kazası! Kiremitler metrelerce yüksekten düştü: 1 işçi yaralı!

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da inşaat kazası! Kiremitler metrelerce yüksekten düştü: 1 işçi yaralı!

Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde meydana gelen talihsiz olayda, inşaatta çalışan bir işçi yaralandı.

KİREMİTLER İŞÇİNİN KAFASINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, inşaatın çatı katından atılan kiremit, alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI

Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işçi, daha sonra Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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