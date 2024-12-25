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Konya’da Jandarmadan “Huzur Güven’’ uygulaması: 28 aranan şahıs yakalandı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da Jandarmadan “Huzur Güven’’ uygulaması: 28 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 17 Aralık 2024 tarihinde saat 00.00-18.00 arasında düzenlenen Huzur Güven uygulamasına 85 tim ve 242 personel katıldı. Uygulamada toplamda 3.640 kişi sorgulandı.

28 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Denetimler sırasında farklı suçlardan aranan toplam 28 şahıs yakalandı.

Bu kişiler arasında şu suçlardan arananlar bulunuyor:

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık

Türk vatandaşının veya yabancıların yurtdışına çıkmasına imkan sağlama

7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet

Kasten yaralama

Konut dokunulmazlığını ihlal

Ruhsatsız silah bulundurma

Yoklama kaçağı ve yasadışı bulunma

Ele Geçirilen Malzemeler

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

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