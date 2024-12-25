Konya’da Jandarmadan “Huzur Güven’’ uygulaması: 28 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. 17 Aralık 2024 tarihinde saat 00.00-18.00 arasında düzenlenen Huzur Güven uygulamasına 85 tim ve 242 personel katıldı. Uygulamada toplamda 3.640 kişi sorgulandı.
28 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Denetimler sırasında farklı suçlardan aranan toplam 28 şahıs yakalandı.
Bu kişiler arasında şu suçlardan arananlar bulunuyor:
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet
Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık
Türk vatandaşının veya yabancıların yurtdışına çıkmasına imkan sağlama
7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet
Kasten yaralama
Konut dokunulmazlığını ihlal
Ruhsatsız silah bulundurma
Yoklama kaçağı ve yasadışı bulunma
Ele Geçirilen Malzemeler
Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
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