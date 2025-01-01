Konya’da jandarmadan yılbaşı denetimi

Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri, halkın huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için denetimler gerçekleştirdi.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, tüm ilçede halkın huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirlerin alınması için seferber oldu.

Yılbaşı gecesinde ilçenin farklı noktasında denetimlerini sürdüren ekipler, Ağılbaşı Mahallesi girişindeki uygulama noktasında ise asayiş ve trafik kontrolleri yaptı.

Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kontroller yapıldı. Araç içerisindekilerin GBT'tesi sorgulanırken, sürücülere de alkol testi uygulandı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri araç sürücüleri ve yolcuların yeni yılınıda kutladı.

Sürücülere ayrıca takip mesafesini korumaları, emniyet kemerini takmaları ve yağışlı havalarda gerekli tedbirleri almaları konusunda hatırlatmalar da bulunuldu.

(Sibel Elmas)