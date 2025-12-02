Konya’da jandarmayı harekete geçiren bilgi! Paket paket bulundu

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Taşkent ilçesinde kaçak tütün satışı yapıldığına dair bilgi aldı.
İstihbari Çalışmayla Tespit Edildi
21 Kasım günü Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışma sonucunda, bir şahsın işlettiği kıraathanede kaçak ürün bulundurduğu tespit edildi.
Binlerce Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
Kıraathanede yapılan aramada 7.554 gram kıyılmış tütün ile 29 karton halinde toplam 8.120 adet makaron ele geçirildi. Kaçak olduğu değerlendirilen tüm malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
