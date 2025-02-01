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Konya’da “Kadim Kudüs Okulu’’ tamamlandı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da “Kadim Kudüs Okulu’’ tamamlandı
Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kadim Kudüs Çalışma Grubu’nun hayata geçirdiği “Kadim Kudüs Okulu” projesi tamamlandı. Proje kapsamında Kudüs’ün tarihi ve manevi önemi, gençlere yönelik çeşitli eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle anlatıldı.

Kadim Kudüs Çalışma Grubu, yarıyıl tatilinde çocuk ve gençlere "Kadim Kudüs Okulu” ile Kudüs ile Filistin hakkında farkındalık kazandırarak özel bir eğitim deneyimi sundu. Proje kapsamında Kudüs'ün tarihi, dini ve kültürel önemi, çocuklara ve gençlere yönelik atölye çalışmaları, eğitim programları ve etkinlikler ile aktarıldı.

Yarıyıl tatiline anlam katan ve büyük ilgi gören Kadim Kudüs Okulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde iki ayrı grup halinde düzenlenirken; eğitimler Karatay Kültür ve Sanat Merkezi ile Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK KAZANDIRILDI

Kadim Kudüs Okulu'nda öğrenciler çeşitli eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle Kudüs ve Filistin hakkında bilgi sahibi oldu. "Kudüs Bizim Neyimiz Olur Atölyesi” ile Kudüs'ün tarihi, dini ve kültürel önemi anlatıldı. "Kudüs'ün Sanal Turu Atölyesi” ile katılımcılar, sanal gerçeklik teknolojisiyle Kudüs'ü keşfetti. "Filistin Hafızamda: Oyun Atölyesi” ile eğlenceli oyunlarla Filistin'in kültürel mirası gençlere aktarıldı. "Filistin'i Taşıyorum Atölyesi” ile de Filistin'in kültürü yaşatıldı. 

KUDÜS OKULU ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI

Kadim Kudüs Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen "Kudüs Okulu” için Karatay Belediyesi ve Çalışma Grubu'na teşekkür eden öğrenciler, proje sayesinde Kudüs ve Filistin hakkında önemli bilgiler edindiklerini dile getirdi. Ayrıca, eğlenceli etkinliklerle dolu keyifli bir tatil geçirdiklerini ifade ettiler.

(Sibel Elmas)

 

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