Konya’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karacadağ ile Kozanlı Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, 42 GL 126 plakalı kamyonet, K.C.B. (20) yönetimindeki sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada sürücü K.C.B. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.C. (18) ve L.B. (66) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Sibel Elmas)