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Konya’da kan donduran olay! Arkadaşını 3 katlı inşaatın camından aşağı attı

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Konya’da kan donduran olay! Arkadaşını 3 katlı inşaatın camından aşağı attı
Konya’nın Çumra ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını inşaat halindeki 3 katlı binanın penceresinden aşağıya itti. Olay anında Afgan uyruklu şahıs hayatını kaybederken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Çumra ilçesindeki İzzetbey Mahallesi'nde yer alan bir inşaatta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, A.M. ile Afgan uyruklu arkadaşı Hasip Aşuri arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bu tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

3 katlı inşaat halindeki binanın penceresinden aşağıya itti!

Tartışma üzerine A.M. Hasip Aşuri'yi çalıştıkları inşaatta camdan aşağı attı. 

3 katlı binadan aşağı düşen Hasip Aşuri feci sekilde yaralandı. 

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. 

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Hasip Aşuri önce Çumra Devlet Hastanesi'ne ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

Hastaneden yapılan tüm müdahaleye rağmen Hasip Aşuri hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #inşaat #Afgan şahıs

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