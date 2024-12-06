Konya’da kira ödemeyen kiracı tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları ateşe verdi
Konya’da kira ödemeyen kiracı, ev sahibi tarafından aldırılan tahliye kararının ardından evden çıkarılan eşyalarının bir kısmını benzin dökerek ateşe verdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kiracı H.A., bir süredir ev sahibine kirasını ödemedi.
Ev sahibi defalarca uyardığı kiracıdan parayı alamayınca mahkemeye giderek H.A.'dan şikayetçi oldu. Açılan davanın ardından bugün icra memurları avukat eşliğinde adrese gelerek evi boşaltmaya başladı.
Durumu gören kiracı H.A., yanında getirdiği bidondaki benzini o esnada dışarıya çıkarılmış olan eşyaların üzerine döküp ateşe verdikten sonra otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri kaçan H.A.'yo yakalamak için çalışma başlatılırken, olayın ardından görevliler tarafından evdeki diğer eşyalar da sokak üzerine çıkarıldı.
Olaya tanık olan Süleyman Pekmez, "Arabayla eşyaların sahibi geldi. Benzin dökerek kaçtı gitti. Burayı bu şekilde yaktılar. Evden eşyaları çıkartılırken yaktı gitti" dedi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”