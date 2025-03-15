Konya’da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu! 1 yaralı

Kaza, Ilgın ilçesi Ağalar yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre M.D. idaresindeki 42 P 8843 plakalı otomobil, Ağalar Mahallesinden Ilgın istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yoldan çıkan otomobil sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerinde olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Selman Kaya)