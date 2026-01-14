Konya’da kreşte korkutan olay: 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Konya Selçuklu ilçesinde bir kreşte 4 yaşındaki M.K., yüzüstü düşerek yüzünü sahneye çarptı. Annesi tarafından kanlar içinde bulunan çocuğun burnunda kırık tespit edildi. Kreş yönetimi ve öğretmenler kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda farklı ifadeler verirken, anne olayın ihmal sonucu yaşandığını belirterek savcılığın kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Olay, 10 Aralık tarihinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan özel bir kreşte meydana geldi.Yaklaşık bir yıldır aynı kreşe giden 4 yaşındaki M.K. adlı küçük çocuk, okul yönetimi ve öğretmenlerin iddiasına göre hikâye okuma saati sırasında yüzüstü düşerek yüzünü sahnenin kenarına çarptı. Olayın aileye bildirilmesinin ardından kreşe gelen anne Meryem Erbil, oğlunu kanlar içinde buldu. Annesi tarafından hastaneye götürülen küçük çocuğun burnunda kırık olduğu tespit edildi.

Annenin kreş yönetiminden şikayeti olması üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 öğretmen ile kreş sahibinin ifadeleri alındı. Kreş sahibi ve iki öğretmen, M.K'nin kitap okuma sırasında yüzüstü düşerek yüzünü sahnenin kenarına vurduğunu, başka bir öğretmen ise çocuğun burnunu oyuncak dolabına çarptığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan kreş yönetimi de kendilerini tehdit ettiklerini iddia ettikleri anne Meryem Erbil'den şikayetçi oldu.

Yaşananlara tepki gösteren anne Meryem Erbil, hastanede oğluna ne olduğunu sorduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Oğlum bana üzerine beyaz bir dolabın düştüğünü söyledi. Öğretmenlerin ifadeleri de birbirini tutmuyor. Kreşe gittiğimde oğlumun burnundaki deri kalkmıştı, kemiği görünüyordu. Ambulans bile çağırmamışlar. Oğlum artık okula gitmek istemiyor, yemek yiyemiyor. Psikolojisi bozuldu. Burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum."

Anne Meryem Erbil, yaşanan olayın ardından savcılığın verdiği "kovuşturmaya yer olmadığına dair" karara itiraz edeceklerini belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

