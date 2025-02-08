Konya’da küçükbaş hayvancılık işletmelerine sıkı denetim ve destek!

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli, sürü yöneticisi desteği kapsamında küçükbaş hayvancılık işletmelerinde kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.
Gerçekleştirilen işletme ziyaretlerinde, üreticilerin sorunları dinlenirken, hayvancılık sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor. Ayrıca veteriner hekimler tarafından teknik destek sağlanarak hayvan sağlığı ve bakımına yönelik bilgilendirme yapıldı.
Yetkililer, hayvancılık desteklemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceğini hatırlatarak, tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu diledi.
(Sibel Elmas)