GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da küçükbaş hayvancılık işletmelerine sıkı denetim ve destek!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da küçükbaş hayvancılık işletmelerine sıkı denetim ve destek!

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli, sürü yöneticisi desteği kapsamında küçükbaş hayvancılık işletmelerinde kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen işletme ziyaretlerinde, üreticilerin sorunları dinlenirken, hayvancılık sektörüyle ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor. Ayrıca veteriner hekimler tarafından teknik destek sağlanarak hayvan sağlığı ve bakımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, hayvancılık desteklemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceğini hatırlatarak, tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

(Sibel Elmas)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER