Konya’da minibüs alevlere teslim oldu! O anlar böyle görüntülendi

Konya’nın Karatay ilçesi Ankara Caddesi Belh Kavşağı’nda minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Seyir halde minibüsten yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şans eseri yaralanan olmadı, ancak minibüste büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;
Görüntülerde, minibüsün kısa sürede alevler içinde kaldığı ve itfaiyenin yoğun çabasıyla yangının söndürüldüğü görülüyor.
Yetkililer, yangının araçta meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirterek detaylı incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
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