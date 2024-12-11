Konya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı

G.T'nin kullandığı 07 AHC 707 plakalı motosiklet, Uludağ Caddesi'nde yürüyen M.Ü'ye çarptı.
Yaralanan G.T. ve M.Ü. ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
G.T'nin kullandığı 07 AHC 707 plakalı motosiklet, Uludağ Caddesi'nde yürüyen M.Ü'ye çarptı.
Yaralanan G.T. ve M.Ü. ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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