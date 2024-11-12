GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da muhtarın otomobili alev topuna döndü! Bir anda oldu

Sibel Elmas
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da muhtarın otomobili alev topuna döndü! Bir anda oldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. 

Her şey bir anda oldu!
Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Atçeken Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karayılan seyir halindeyken otomobili alev aldı. 

Dumanı fark eden Karayılan aracından inerek uzaklaştı. Alevler büyüyerek kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. 


İtfaiye müdahale etti!

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

LPG'Lİ olduğu öğrenilen otomobil demir yığınına döndü. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Sibel Elmas)

  • #Konya #Konya habereri #Konya haberleri

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER