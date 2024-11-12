Konya’da muhtarın otomobili alev topuna döndü! Bir anda oldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Her şey bir anda oldu!
Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Atçeken Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karayılan seyir halindeyken otomobili alev aldı.
Dumanı fark eden Karayılan aracından inerek uzaklaştı. Alevler büyüyerek kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.
İtfaiye müdahale etti!
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
LPG'Lİ olduğu öğrenilen otomobil demir yığınına döndü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Sibel Elmas)