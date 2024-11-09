Konya’da ödüllü tenis turnuvası! Son gün 10 Kasım

Karatay Belediyesi, “Ödüllü Tenis Turnuvası” düzenliyor. Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya’nın en büyük kapalı tenis kortu tesisinde gerçekleştirilecek turnuvanın kayıtları başladı. 10 Kasım Pazar günü sona erecek turnuva, 12 Kasım Salı günü başlayacak.

Özellikle çocuklara ve gençlere sporu sevdirebilmek amacıyla pek çok proje ile organizasyona imza atan Karatay Belediyesi, tenis turnuvası için de kolları sıvadı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, ödüllü bir tenis turnuvası düzenliyor.

10 Kasım Pazar günü saat: 17:00'a kadar devam edecek turnuva başvurularını yalnızca Konya'da ikamet edenler yapabilecek. 2009 ile 2014 yaş aralığındaki bayan ve erkekler tek kategoride mücadele edecek. Çekilecek turnuvanın fikstürü ise, "Fikstür Karatay Tenis Kortu”; https://www.instagram.com/karatayteniskortu/ adlı Instagram sayfasından 10 Kasım Pazar günü saat: 18:00'da yayınlanacak. 12 Kasım Salı günü saat: 09:00'da başlayacak turnuvaya katılacak sporcuları daha önce belirlenmiş ödüller ile sürprizler bekliyor.

ŞEHRİMİZİN SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE VE ŞEHRİN SPOR KÜLTÜRÜNÜ ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları Konya'nın en büyük kapalı tenis kortunun böylesine özel bir turnuvaya sahiplik yapacağı için mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillerimize sporu sevdirebilmeyi önemsiyoruz. Bu bağlamda da pek çok spor dalında çeşitli projeler, organizasyonlar ve turnuvalar düzenliyoruz. İlçemizin takım sporlarında olduğu gibi bireysel spor branşlarında da başarı hedefliyoruz. Bilindiği gibi Temmuz ayında Ulubatlıhasan Mahallemizde Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu özelliği bulunan ‘Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nu tamamladık ve hizmete açtık. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirme, şehrin spor kültürünü zenginleştirme, çocuklarımızı farklı spor branşlarıyla tanıştırma ve milli takımımıza Konya'dan daha çok sporcunun yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu güzel tesisimizde şimdi de güzel bir tenis turnuvası yapıyoruz. Turnuvaya katılacak sporcularımız derece alsın ya da almasın gösterecekleri cesaret her şeyin üstündedir. Bu bağlamda da herkesi turnuvamıza katılmaya ve tenisin heyecanına ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

(Sibel Elmas)