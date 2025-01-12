Konya’da otomobil ile motosiklet çapıştı: 1 yaralı
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Eren O. idaresindeki 42 AYR 854 plakalı motosiklet ile Ferhat Ali A. idaresindeki 42 B 9654 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Veli Eren O. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Veli Eren O., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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