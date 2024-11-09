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Konya’da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Konya’da otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Beyşehir ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

H.T.T. idaresindeki 42 ARD 076 plakalı motosiklet, Mevlana Caddesi Otogar Kavşağı'nda F.Ş. yönetimindeki 42 UC 454 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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