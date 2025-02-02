Konya’da polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor! 12 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlarla suç ve suçlulara geçit vermiyor. Yapılan uygulamalarda çok sayıda suç unsuru eşya ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yapılan çalışmalarda 7946 adet uyuşturucu hap, 1.5 gram metamfetamin, 1.2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 48 adet fişek, 6 adet kesici alet, 1 adet hassas terazi ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konularla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
2666 şahıs, 592 araç sorgulandı, 55 kez okul ile çevreleri, 90 kez parklar kontrol edildi.
14 araca ilgili maddelerden 154 bin 389 TL ceza uygulanırken Kabahatler Kanunu'nun çeşitli maddelerinden ilgili şahıslara 18 bin 983 TL ceza uygulandı. 3 aranan, 2 yol izni olmayan, 8 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 4 yıl 45 gün hapis cezasıyla aranması olan N.D. isimli şahıs yakalanarak infaz görevlilerine teslim edildi.
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