Konya’da polisin alkollü sürücü ile imtihanı! Kaçış denemesi böyle son buldu

Olay, 12 Mart 2025 günü saat 21.20 sıralarında, Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptığı esnada bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polislerle kaçan sürücü arasında bir süre devam eden kovalamaca Karatay İlçesi Araplar Mahallesi üzerinde son buldu.
Yapılan kontrolde, Ö.K. isimli sürücünün 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi.
20 bin 290 TL para cezası kesildi
Sürücüye, alkollü araç kullanma, polis ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, aracı muayenesiz kullanma ve tehlikeli araç kullanma gibi suçlardan toplamda 20 bin 290 TL para cezası kesildi.
Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Araç, alkolsüz bir sürücüye teslim edilirken, emniyet güçlerince olayla ilgili inceleme ve takip işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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