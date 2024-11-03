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Konya’da poşetini alan dışarı çıkıyor! Adım adım her yer tarandı

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da poşetini alan dışarı çıkıyor! Adım adım her yer tarandı
Selçuklu Belediyesi çevre duyarlılığı adına ortaya koyduğu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temiz Mahalle Temiz Selçuklu sloganıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen çevre etkinliğinin bu haftaki adresi Akademi Mahallesi oldu.

Selçuklu Belediyesi toplumda sıfır atık bilincinin daha geniş kitlelere yayılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmalarına devam ediyor.

Çevre gönüllüleri, Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu'nun bu kapsamda düzenlediği "Doğa için Adım Atıyoruz" sloganı ve "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" konseptiyle Akademi Mahallesi'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ve çevre gönüllüleri de destek verdi.

Çevre konusunda hem çevre gönüllüleri hem de farklı kurumlarla iş birliği yürüten Selçuklu Belediyesi "Doğa İçin Adım At" sloganıyla ilçede buna benzer faaliyetlerini sürdürecek. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen bu etkinliklerle birlikte çevre hassasiyetinin artırılması, bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşması hedefleniyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz."

Selçuklu Belediyesi'nin  en büyük hassasiyetlerinden birinin de çevre olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Bu konuda her zaman öncü olmaya gayret ediyoruz. Öncü çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda sıfır atığın ülkemizdeki uygulama örneklerinde Selçuklu Belediyesi olarak en başta Sıfır Atık Müdürlüğü'nü kurmuş olmamız, çevre meclisini oluşturmuş olmamız, sıfır atık platformunu bütün toplumun katmanlarının katılımıyla gerçekleştirmiş olmamız önemliydi. Yine sıfır atık  uygulamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz atık kumbaram uygulaması, kompost uygulaması, evlerde yaptığımız eğitim çalışmaları, okullarda yaptığımız eğitim faaliyetleri ve geri dönüşümle ilgili yaptığımız iyi uygulama örneklerini geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz. Her zaman çevreyi önemsiyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili yapmamız gereken önemli işler olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Selçuklu Belediyesi olarak bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz.  Çevre adına yine örnek uygulamalarımızdan bir tanesi olan "Temiz Mahalle Temiz Selçuklu" sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çevre temizliği etkinliğimiz her hafta farklı bir mahallemizde çevre duyarlılığına dikkat çekiyor. Bu hafta da Akademi Mahallemizde çevre gönüllülerimiz sahadaydı.  Çevre duyarlılığına destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. " dedi.

(Sibel Elmas)

 

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Yorumlar
  • O
    Ömer
    1 saat önce

    Çevre hassasiyeti maskesiyle, Karatay Belediyesi geri dönüşüm adı altında millete kağıt,şişe,plastik toplatir; Selçuklu belediyesi çöp torbaları dağıtıp yol kenarlarını temizletir. Çöpleri vatandaşar toplayacaklar da belediyeler ne iş yapacaklar?

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