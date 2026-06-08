Konya’da sanat şöleni! Konser gecesinde başkan müjdeyi verdi

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yetişkin Müzik Topluluğu tarafından Müzeyyen Senar Şarkıları Konseri düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi gerçekleştirdiği etkinliklerle Selçuklu'nun sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda akademide eğitim alan yetişkin müzik korosu, düzenlenen Müzeyyen Senar Şarkıları Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Müzeyyen Senar'ın hafızalarda yer edinen şarkılarının seslendirildiği konser, dinleyicilerden tam not aldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, "Sizler burada var olduğunuz sürece Sanat Akademisi var olacak”

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin düzenlediği etkinliklerin Selçuklu'nun sanat hayatını renklendirdiğini ve vatandaşları sanata daha da yaklaştırdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Muhteşem bir koro, solistlerimiz, orkestramız ve koro şefimiz Mithat Çömlekçi hocamız, bize yine muhteşem bir gece yaşattılar. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin asırlık çınarı Müzeyyen Senar, neredeyse bir asır Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurmuş ve Türk Sanat Müziği'nin Cumhuriyet tarihinde en önemli nüvelerinden biri olmuş. Bugün hem onun güzel şarkılarını burada seslendirdik, hem de hayırla yad ettik. Rahmetle yâd ediyorum, mekânı cennet olsun. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize bıraktığı bu güzel eserler için müteşekkir olduğumuzu tekrar buradan ifade ediyoruz. Konyamızda hakikaten sanata çok büyük değer veriliyor. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sizler burada var olduğunuz sürece Sanat Akademisi var olacak. Sanat Akademisi eserler üretmeye devam edecek. Hep söylüyorum her programda biraz daha bizi şevklendiriyorlar, ümitlendiriyorlar. Geleceğe dair yeni projeler yapmamız ve yeni fikirler oluşmasına sebep oluyorlar. İnşallah çok daha güzel programları hep birlikte icra edeceğiz diyorum” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, "İnşallah Konyamızdan nice sanatçıları yetiştireceğiz”

Güzel Sanatlar Lisesi'nin açıldığı müjdesini de veren Başkan Pekyatırmacı, "Buradan kıymetli hemşehrilerime bir müjdeyi de vermek istiyorum. Artık Güzel Sanatlar Lisemiz yapımını yeni tamamladığımız yeni binasında faaliyetlerine başladı. Henüz resmi açılışını yapmadık ama öğrencilerimiz artık yeni binaya taşındılar. Yeni binalarında eğitim öğretime başladılar. Sadece şuanda Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan çocuklarımız değil ortaokuldan, farklı okullardan çok sayıda çocuğumuzda eğitim alıyorlar. Ne için? Güzel Sanatlar Lisesi'ne girebilmek için, sınavlara hazırlanabilmek için. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü gençlerimizin, çocuklarımızın da çok büyük ilgisi var sanata, müziğe, tiyatroya. İnşallah bu ilgiyle birlikte Konyamızdan nice sanatçıları yetiştireceğiz diyorum. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılının başında da Güzel Sanatlar Lisemizin resmi açılışını Milli Eğitim Bakanımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Konya'da sanata, müziğe, tiyatroya, kültüre ne kadar büyük önem verildiğinde hep birlikte inşallah göstermiş olacağız. Tekrar Sanat Akademimize, koromuza, solistlerimize, orkestramıza ve Mithat hocamıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı ve konseri icra eden müzik korosu günün anısına çekilen fotoğraf karesinde yer aldı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu