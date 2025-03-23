Konya’da şehit aileleri ve yetimler iyilik sofrasında buluştu

Selçuklu Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi tarafından geleneksel hale gelen “Unutursan Yetim Kalır“ projesi kapsamında düzenlenen İyilik Sofrası iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirildi.
Şehit aileleri ve yetimlerin bir araya geldiği programa; Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Selçuklu Emniyet Müdürü Osman Kolay, Selçuklu Jandarma Komutanı Üst. Uğur Çakar, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Deveci, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Ertan Nazik ve çok sayıda davetli katıldı.
Program, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin selamlama konuşmalarıyla başladı. Ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Manevi birlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı gecede, şehit aileleri ve yetimler için dualar edildi.
İyilik Sofrası, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.
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