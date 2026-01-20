Konya’da şiddetli fırtına ahırın çatısını uçurdu!

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir çiftçinin ahırının çatısı uçtu.
Meydana gelen maddi hasar sonrası çiftçi, yetkililerden destek beklediğini ifade etti. Fırtınanın ardından ahırının kullanılamaz hale geldiğini belirten çiftçi Hasan Karakoç, "Geçimimizi sağladığımız, ahırımızın çatısı bir günde darmadağın oldu.
Hayvanlarımızı başka yere nakletmek zorunda kaldık. Maddi olarak zor durumdayız, devletimizin bize bu konuda destek olmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA