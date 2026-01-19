Konya’da silah operasyonu: 2 tutuklama

Konya’da jandarma ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda;
6 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca mermisi, 8 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği, 142 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 649 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı, bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartı, 2'si de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
