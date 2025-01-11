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Konya’da sis etkisini ne zaman kaybedecek? İşte hava durumu tahmini

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da sis etkisini ne zaman kaybedecek? İşte hava durumu tahmini

Konya'da son günlerde etkili olan sisli hava, şehirde görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sisli hava 11 Ocak Cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Nem oranının %91'e kadar çıkması ve rüzgar hızının düşük olması sisin dağılmasını zorlaştırıyor.

Pazar günü Konya'yı bulutlu bir hava bekliyor

12 Ocak Pazar günü ise sisin yerini bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığının 0 ila 10 derece arasında değişeceği ve nem oranının %94 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar geri geliyor!

13 Ocak Pazartesi gününden itibaren Konya'da yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri yağmur bekleniyor. Yağışlarla birlikte sisin tamamen dağılması ve hava kalitesinin artması öngörülüyor.

Yağışla birlikte görüş mesafesi normale dönecek

Yetkililer, sisli günlerde özellikle sürücülerden dikkatli olmalarını ve düşük hızla araç kullanmalarını tavsiye ediyor. Önümüzdeki günlerde yağışla birlikte görüş mesafesinin normale dönmesi bekleniyor.

5 günlük hava durumu tahmini

11 Ocak Cumartesi: Sisli, -2 ila 10°C

12 Ocak Pazar: Bulutlu, 0 ila 10°C

13 Ocak Pazartesi: Bulutlu, 3 ila 12°C

14 Ocak Salı: Yağışlı, 3 ila 9°C

15 Ocak Çarşamba: Yağışlı, 4 ila 8°C

(Sibel Elmas)

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