GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da sosyal kart desteği yüzde 50 ile 66 oranında arttı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da sosyal kart desteği yüzde 50 ile 66 oranında arttı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “2025 yılı için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırdık. Bereketli olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışında belediyeciliğin yalnızca yol, su, altyapı gibi teknik hizmetlerden ibaret olmadığını, Türkiye'ye örnek olan bu modelin, insanı merkeze alan ve dayanışmayı esas alan bir anlayışı temsil ettiğini söyledi. 

Tarih boyunca yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin şehri olan Konya'da, merkezde Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri ile birlikte olmak üzere 31 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kart ile destekte bulunmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Şehrimizin dört bir yanında kimseyi geride bırakmadan, herkesin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla 2025 yılı için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırdık. Bu yıl Sosyal Kart desteğimizi; 1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin TL, 3 veya 4 kişi için 4 bin TL, 5 ve üzerine ise 5 bin TL olarak belirledik. Bereketli olsun. Hemşehrilerimiz güzel günlerde harcasın” diye konuştu.

SON 5 YILDA 1.5 MİLYAR LİRALIK SOSYAL DESTEK

Başkan Altay, "Son 5 yılda Konya genelinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize güncel bedelle 1.5 milyar liralık sosyal destekte bulunduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şu anda ayda ortalama 12 bin haneye Sosyal Kart desteğini sürdürüyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER